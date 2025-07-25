Беспилотники и спутники помогают спасать и восстанавливать леса, заявил Мишустин

По его словам, в России уже несколько лет подряд сажают больше деревьев, чем вырубают или теряют из-за пожаров и других причин. Этому помогает использование новых технологий.

«Внедряем передовые технологии. Использование беспилотников позволяет в режиме онлайн получать информацию о поврежденных или погибших деревьях, быстрее обнаруживать пораженные участки. С помощью снимков из космоса ведется наблюдение за тем, как происходит естественное возобновление леса», — пояснил Мишустин.

Он добавил, что Россия готова делиться своими наработками с другими странами, чтобы вместе эффективнее бороться за сохранение природы.