Беспилотники НАТО пытались пересечь российскую границу

Беспилотники НАТО пытались пересечь российскую границуЗаявил губернатор Псковской области
Беспилотники НАТО были замечены за попыткой пересечения российской границы. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе пленарного заседания III международного Медиафорума в Пскове. Его слова приводит Лента.ру.
Вообще, Псковская область граничит с тремя странами, две из которых входят в Североатлантический альянс, о чем губернатор напомнил в своем выступлении.
“Мы никогда не говорили широко об этом, но были и попытки незаконного пересечения границы военными беспилотниками и другими летательными аппаратами”, — заявил Ведерников. По его словам, такое “мирное взаимодействие” обострилось после начала спецоперации России на Украине. Помимо прочего он напомнил про установку вышек сотовой связи с ретрансляторами повышенной мощности в приграничных зонах.