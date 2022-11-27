Беспилотники НАТО пытались пересечь российскую границу

Вообще, Псковская область граничит с тремя странами, две из которых входят в Североатлантический альянс, о чем губернатор напомнил в своем выступлении.

“Мы никогда не говорили широко об этом, но были и попытки незаконного пересечения границы военными беспилотниками и другими летательными аппаратами”, — заявил Ведерников. По его словам, такое “мирное взаимодействие” обострилось после начала спецоперации России на Украине. Помимо прочего он напомнил про установку вышек сотовой связи с ретрансляторами повышенной мощности в приграничных зонах.