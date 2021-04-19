Беспилотники назвали военным преимуществом России в Арктике

Как пишет «Российская газета», беспилотник может летать в течение полутора часов при температуре до минус 52 градусов по Цельсию. С помощью аппарата можно вести вести оптическое и тепловизионное наблюдение. То есть такой дрон может обеспечить России военное преимущество в Арктике.

ZALA 421-08M также мало весит и имеет современную систему управления. Беспилотник способен постоянно держать связь с наземными подразделениями, чтобы передавать им разведданные.

Напомним, ZALA 421-08M разработан по аэродинамической схеме «летающее крыло». На дроне установлены миниатюрные светодиодные светильники, чтобы он не терялся в темноте. Беспилотник запускается с рук. Может садиться автоматически с парашютом.