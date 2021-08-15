Беспилотники помогли поймать грабителей

Полиция приехала в банк Santander в американском городе Мэнсфилд после того, как сработала охранная сигнализация. Сотрудники правоохранительных органов не сразу смогли найти подозреваемых. Они решили использовать для этого полицейские беспилотники.

Те поднялись повыше и благодаря тепловизорам на борту установили, что подозреваемые находятся на крыше. Там обнаружились три грабителя — двое мужчин 25 и 40 лет и женщина возрастом 31 год. Их арестовали. Пока неясно, успели ли эти люди что-то украсть.

Недавно департаменту полиции Нью‑Йорка пришлось снять со службы робота-собаку из-за критики общественности. Люди протестовали против робопсов из-за страха перед ними.