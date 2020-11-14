Беспилотные американские вертолёты проверят полётом в строю

Сообщается, что испытания пройдут по заказу Агентства перспективных оборонных разработок министерства обороны США. Всего в тестах будут участвовать три вертолёта. Это будут модифицированный беспилотный вертолёт S-76B, а также устаревшая версия UH-60A Black Hawk. Последняя теперь оснащена системой дистанционного управления.

Как пишет «N+1», превращать пилотируемые вертолёты в беспилотные Sikorsky будет с помощью системы Matrix. Она включает в себя программно-аппаратный комплекс в контейнере шириной 0,3 метра, высотой 0,3 метра и длиной 0,6 метра. Эту систему довольно легко установить на вертолёт. Важно, чтобы он ещё был оснащён электродистанционной системой управления.