Наука и технологии
Вчера 20:44
Беспилотные автомобили будущего смогут определять желания владельца по взгляду
Покажут меню ресторана, на который смотрит пользователь
На выставке CES 2020 BMW представила «умную» кабину BMW i Interaction Ease. Она предназначена для беспилотников и оснащена технологиями, позволяющими распознавать взгляд владельца.
Кабина будет иметь встроенную систему искусственного интеллекта. Технология способна обнаруживать, когда пассажир пристально смотрит на какой-либо объект вне автомобиля, например на магазин или кафе. Зафиксировав это, программа предложит пользователю желаемую информацию об объекте: сведения о ценах, скидках, меню и др.
Интерфейс кабины сможет воспринимать голосовые команды, жесты и прикосновения. Лобовое стекло предлагается использовать в качестве экрана с дополненной реальностью.
Помимо этого система сможет превращать кабину в зону отдыха, включая музыку или кино на экране, а также меняя освещение.
Сообщается, что первым автомобилем, который будет использовать функции BMW i Interaction Ease, станет iNext в 2021 году.