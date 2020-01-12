Беспилотные автомобили будущего смогут определять желания владельца по взгляду

Кабина будет иметь встроенную систему искусственного интеллекта. Технология способна обнаруживать, когда пассажир пристально смотрит на какой-либо объект вне автомобиля, например на магазин или кафе. Зафиксировав это, программа предложит пользователю желаемую информацию об объекте: сведения о ценах, скидках, меню и др.

Интерфейс кабины сможет воспринимать голосовые команды, жесты и прикосновения. Лобовое стекло предлагается использовать в качестве экрана с дополненной реальностью.

Помимо этого система сможет превращать кабину в зону отдыха, включая музыку или кино на экране, а также меняя освещение.

Сообщается, что первым автомобилем, который будет использовать функции BMW i Interaction Ease, станет iNext в 2021 году.