Беспилотные автомобили научились печатать на 3D-принтере

Первую версию автобуса Olli компания представила в 2016 году. Она разработала его совместно с компанией IBM, чьи разработки в области искусственного интеллекта собственно и использовала.

Теперь Local Motors выпустила обновлённую версию машины. Пока она, к сожалению, не предназначена для езды по городу. Но автобус можно использовать в университетских кампусах и, например, на территориях больниц, военных баз и общежитий.

На одной зарядке электрокар может проехать до 160 километров. Вмещает 12 пассажиров. Максимальная его скорость, правда, составляет всего 40 километров в час. Ездить без помощи человека автобус может только в «определённых условиях».