Беспилотные автомобили стали жертвами травли со стороны людей

Агрессивное поведение людей фиксируют камеры. Интересно, что обидчики, как правило, знают о наличии таких камер, но они их не останавливают. Представитель Uber заявил, что люди ведут себя агрессивнее, чем обычно, из-за того, что сервис, по сути, не запрещает им это делать.

Пешеходы показывают беспилотникам неприличные жесты и обзывают их, водители же других авто подъезжают к автоматизированным слишком близко и не дают проехать на развязках. По мнению представителя Uber, это недостойное поведение.

Испытания сервиса беспилотных автомобилей компания начала в декабре 2018 года. Это был повторный запуск после аварии с участие пешехода-женщины.