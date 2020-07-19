Беспилотные поезда в России сначала проверят в компьютерной симуляции

Как сообщили СМИ, симулятор будет имитировать условия железной дороги и потенциальные внештатные ситуации. Это поможет проверить работоспособность программного обеспечения беспилотных поездов.

Основная задача симулятора — проверка надёжности и точности работы технологии компьютерного зрения. На виртуальном полигоне будут «идти» снег, дождь, туман, сумерки, будут организованы внезапные препятствия, опасные сближения с другими участниками движения.

Пока стоимость проекта не определена. Однако известно, что разработка виртуального симулятора ведётся за счёт средств федерального проекта «Информационная безопасность».

РЖД планировала запуск беспилотных «Ласточек» по Московскому центральному кольцу (МЦК) в 2021 году.