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Беспилотные такси оказались никому не нужны

Первый коммерческий сервис с беспилотными машинами расширять не хотят
Waymo, дочерняя компания владельца Google, пока единственная, у кого есть коммерческий сервис беспилотных такси. Доступен он, правда, только для жителей одного из штатов США. Но расширяться компания, как выяснилось, не спешит. Похоже, мир не готов к массовому использованию такси без водителей.

Bloomberg, ссылаясь на финансистов из Morgan Stanley, пишет, что отказ Waymo расширять территорию охвата своего коммерческого сервиса свидетельствует о неготовности подобных технологий для действительно массового использования.

Ещё одно подтверждение вывода аналитиков — тот факт, что за рулём беспилотных такси всё ещё сидят страхующие водители. Это значит, что Waymo не может полностью положиться на автопилот.

Кроме того, стоимость компании, по оценке Morgan Stanley, снизилась с прошлогоднего показателя в $175 млрд до $105 млрд.

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