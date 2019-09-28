Беспилотные такси оказались никому не нужны

Bloomberg, ссылаясь на финансистов из Morgan Stanley, пишет, что отказ Waymo расширять территорию охвата своего коммерческого сервиса свидетельствует о неготовности подобных технологий для действительно массового использования.

Ещё одно подтверждение вывода аналитиков — тот факт, что за рулём беспилотных такси всё ещё сидят страхующие водители. Это значит, что Waymo не может полностью положиться на автопилот.

Кроме того, стоимость компании, по оценке Morgan Stanley, снизилась с прошлогоднего показателя в $175 млрд до $105 млрд.