Беспилотные велосипеды: какие попытки их создания были и нужны ли они вообще

Беспилотные велосипеды: какие попытки их создания были и нужны ли они вообщеНесколько компаний, в том числе Huawei, уже работали над подобными проектами
Летом 2021 года Huawei испытала новую модель беспилотного велосипеда. Он оснащён системой управления рулём, камерой, гироскопом, дальномером, акселерометром. При этом вычислительный блок на основе искусственного интеллекта находится под сиденьем - над задним колесом велосипеда. Батарея здесь позволяет кататься два-три часа без подзарядки. И это лишь один из примеров таких разработок.
Ещё в 2019 году над созданием автоматических велосипедов и скутеров работал Uber. Правда, проект в итоге закрылся весной 2020 года, когда велосипеды приобрела компания Lime. Как отмечал производитель, преимущество такого вида транспорта в том, что способен самостоятельно доезжать до различных зарядных станций, станций техобслуживания и т.п.
Лондонская компания Sparky Automotive разработала прототип полуавтоматического велосипеда. Пользователь может им управлять удалённо: контролировать возможно скорость и направление. Пока что о будущем этого продукта от производителя ничего неизвестно.
Специалисты из Массачусетского технологического института придумали практичное решение для систем проката. Так, после того как поездка завершится, велосипед превратится из двухколёсного в трёхколёсный. Это обеспечит устойчивость конструкции. Кроме того, велосипед автоматически передвигается к следующему клиенту. Управлять таким велосипедом можно дистанционно.
Компания AutoBike представила самонавигационный велосипед (планируется, что он будет самостоятельно ездить по кампусу и в реальном времени определять объекты). Этим устройством удалённо управляет человек. Пока что создатели ещё работают над моделью, а готовый к продаже транспорт появится в 2022 году осенью.
Немецкие эксперты предполагают, что беспилотные самокаты и велосипеды вполне могут появиться на улицах городов раньше, чем подобные автомобили. В то же время научные данные утверждают, что для беспилотных видов транспорта могут понадобиться специальные отдельные дороги, способные передавать и считывать сигналы. Также, возможно, появятся места, где будут находиться беспилотные велосипеды, там же можно будет сесть на этот транспорт. Кроме того, беспилотная техника в целом считается более безопасной, чем та, что находится под управлением человека.