Беспилотные велосипеды: какие попытки их создания были и нужны ли они вообще

Ещё в 2019 году над созданием автоматических велосипедов и скутеров работал Uber. Правда, проект в итоге закрылся весной 2020 года, когда велосипеды приобрела компания Lime. Как отмечал производитель, преимущество такого вида транспорта в том, что способен самостоятельно доезжать до различных зарядных станций, станций техобслуживания и т.п.

Лондонская компания Sparky Automotive разработала прототип полуавтоматического велосипеда. Пользователь может им управлять удалённо: контролировать возможно скорость и направление. Пока что о будущем этого продукта от производителя ничего неизвестно.

Специалисты из Массачусетского технологического института придумали практичное решение для систем проката. Так, после того как поездка завершится, велосипед превратится из двухколёсного в трёхколёсный. Это обеспечит устойчивость конструкции. Кроме того, велосипед автоматически передвигается к следующему клиенту. Управлять таким велосипедом можно дистанционно.

Компания AutoBike представила самонавигационный велосипед (планируется, что он будет самостоятельно ездить по кампусу и в реальном времени определять объекты). Этим устройством удалённо управляет человек. Пока что создатели ещё работают над моделью, а готовый к продаже транспорт появится в 2022 году осенью.

Немецкие эксперты предполагают, что беспилотные самокаты и велосипеды вполне могут появиться на улицах городов раньше, чем подобные автомобили. В то же время научные данные утверждают, что для беспилотных видов транспорта могут понадобиться специальные отдельные дороги, способные передавать и считывать сигналы. Также, возможно, появятся места, где будут находиться беспилотные велосипеды, там же можно будет сесть на этот транспорт. Кроме того, беспилотная техника в целом считается более безопасной, чем та, что находится под управлением человека.