Беспилотный автомобиль по ошибке заблокировал движение на дороге

Этот инцидент записал на камеру пассажир беспилотника Waymo. Причиной сбоя автопилота стали дорожные конусы. На одном перекрёстке автомобиль хотел повернуть направо, но на нужной полосе были они. Автопилот решил повернуть, но в итоге остановился между полосами.

Пришлось вызывать техподдержку. Однако беспилотник попытался «сбежать» от неё и снова создал невнятную ситуацию на дороге. В итоге автомобиль всё же удалось догнать, его перевели в ручной режим и завершили поездку.