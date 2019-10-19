Беспилотный корабль впервые переплывёт Атлантику

2020 год выбран неспроста: именно в эту дату будет отмечаться 400-летний юбилей плавания Mayflower. Создатели современного беспилотника хотят повторить путешествие первых английских поселенцев. Корабль без экипажа преодолеет путь длиной более 5000 километров: из Плимута в Англии до Плимута в американском штате Массачусетс.

Если плавание пройдёт успешно, современный Mayflower станет первым автономным кораблем подобного размера, преодолевшим Атлантику.

Интересно, что за техническую сторону проекта отвечает компания IBM. Она обеспечит корабль навигационными системами и необходимыми для управления алгоритмами. Перемещаться Mayflower будет за счёт энергии солнца и ветра, а также дизельных двигателей.