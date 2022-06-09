Беспилотный "танчик" превратили в средство разведки

Интегрированная модульная беспилотная наземная система (iMUGS) - это проект, целью которого является создание европейской стандартизированной беспилотной наземной системы. Ее ключевым элементом является модульная роботизированная система THeMIS эстонской компании Milrem Robotics, которая позволяет легко разрабатывать варианты роботов путем замены модулей полезной нагрузки на общем модуле мобильности и управления для выполнения различных миссий - от снабжения войск до развертывания дистанционно управляемого оружия.

Поддерживаемый Министерством обороны Эстонии, THeMIS Observe начинался как платформа для транспортировки и запуска привязного беспилотного квадрокоптера, а в прошлом году платформа THeMIS, оснащенная 7,62-мм пулеметом, провела учения с боевой стрельбой. В последнем варианте беспилотник был оснащен оборудованием ISR, включая камеру Z:Sparrowhawk от HENSOLDT, радар Squire от Thales, акустическое обнаружение выстрелов Metravib Defense Pearl, Rapid Obscuring SYstem (ROSY) от Rheinmetall и мачту от Teksam Company NV.

Согласно Milrem, легкое дистанционное оружие может быть добавлено к THeMIS Observe, который также включает в себя комплект интеллектуальных систем Milrem с функциями следования и навигации по путевым точкам с обнаружением и обходом препятствий.