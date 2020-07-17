Наука и технологии
Вчера 21:53
Беспилотным автомобилям разрешат разгоняться до 130 км/ч на дорогах
В Германии
Беспилотным автомобилям Mobileye разрешат разгоняться до 130 км/ч на дорогах Германии. Но пока только в присутствии оператора. Для безопасности.
Немецкая экспертная организация TÜV Süd выдала Mobileye разрешение на тестирование самоуправляемых машин в реальных условиях движения по всем немецким дорогам со скоростью до 130 км/ч. Испытания уже начинаются в Мюнхене.
Стоит отметить, что компанию Mobileye в 2017 году купила Intel. Сделка обошлась в $15,3 млрд. В целом, Mobileye — это одна из первых компаний, которой дали разрешение на тестирование беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. Ранее такие испытания проводились на закрытых участках. Intel заявила, что во время последующих испытаний в автомобилях будет присутствовать «оператор безопасности».