Беспилотным грузовикам в России не выделят отдельную полосу из-за дороговизны

Наука и технологии
Сегодня в 15:52
Беспилотным грузовикам в России не выделят отдельную полосу из-за дороговизныОни будут ездить в общем потоке
Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что уже в первом квартале 2024 года в России беспилотники начнут перевозить грузы по дорогам. Однако ездить такие машины будут в общем потоке.
По словам Белоусова, в беспилотном грузовике всё же будет сидеть человек. Но он не будет управлять автомобилем постоянно — будет вмешиваться только в аварийных ситуациях.
Вице-премьер отметил, что в России не будут делать выделенные полосы для беспилотных грузовиков и других машин. Белоусов заявил, что это очень дорого.
СМИ также сообщили, что первым беспилотным логистическим коридором должна стать трасса М11 «Нева». При этом по дороге между Москвой и Санкт-Петербургом беспилотники не смогу заезжать в города. А на подъездах к Москве и Санкт-Петербургу построят специальные хабы.