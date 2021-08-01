Беспилотным грузовикам в России не выделят отдельную полосу из-за дороговизны

По словам Белоусова, в беспилотном грузовике всё же будет сидеть человек. Но он не будет управлять автомобилем постоянно — будет вмешиваться только в аварийных ситуациях.

Вице-премьер отметил, что в России не будут делать выделенные полосы для беспилотных грузовиков и других машин. Белоусов заявил, что это очень дорого.

СМИ также сообщили, что первым беспилотным логистическим коридором должна стать трасса М11 «Нева». При этом по дороге между Москвой и Санкт-Петербургом беспилотники не смогу заезжать в города. А на подъездах к Москве и Санкт-Петербургу построят специальные хабы.