Беспилотным такси в Сан-Франциско разрешили ездить 24/7

Решение было принято после продолжительных шестичасовых общественных слушаний, в ходе которых жители города высказывали как поддержку, так и опасения по поводу автономных автомобилей. Теперь компании могут предоставлять полный комплекс услуг по автономным поездкам, подобно Uber и Lyft, взимая с пассажиров плату за проезд.

В то время как сторонники подчеркивали преимущества в плане безопасности и доступности для инвалидов, противники поднимали вопросы нарушения дорожного движения, слежки и возможного сокращения рабочих мест.

CPUC призвал компании незамедлительно устранить эти проблемы и любые инциденты.