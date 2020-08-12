Бесплатный интернет в России оказался медленным

Проект «Доступный Интернет» тестируется в России с 1 апреля 2020. По данным операторов-участников эксперимента, за всё время бесплатным доступом воспользовались более 1 млн уникальных пользователей. А вот средняя скорость интернета составила всего 1,7 Мбит/сек.

Минкомсвязь России также сообщила, что к эксперименту по «Доступному интернету» присоединился виртуальный оператор мобильной связи СберМобайл.

Сейчас в перечень социально значимых ресурсов входит 371 сайт и сервис. Эксперимент завершится 31 декабря 2020 года.