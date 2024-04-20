«Беспорядок» оказался ключом к прорыву в области суперконденсаторов

Суперконденсаторы похожи на аккумуляторы, которые могут заряжаться очень быстро, что делает их идеальными для, например, электробусов, которые могут подзаряжаться во время остановок. Однако их способность накапливать энергию была ограничивающим фактором.

Новое исследование, опубликованное в журнале Science, опровергает давнее предположение о том, что размер пор является ключом к лучшим суперконденсаторам. Вместо этого команда из Кембриджа обнаружила, что более неупорядоченная, «беспорядочная» структура электродов позволяет аккумулировать больше энергии.

Используя технику, похожую на МРТ для батарей, исследователи смогли проанализировать внутреннюю структуру электродов и обнаружили корреляцию между беспорядочностью и запасом энергии. Чем более беспорядочным был материал, тем больше энергии он мог накопить.

Это открытие перевернуло представление о конструкции суперконденсаторов.