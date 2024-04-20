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Наука и технологии
Опубликовано 20 апреля 2024, 22:30
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«Беспорядок» оказался ключом к прорыву в области суперконденсаторов

Они так лучше работают
Исследователи из Кембриджского университета сделали открытие, которое может произвести прорыв в суперконденсаторах — технологии, имеющей значение для хранения возобновляемой энергии. Они обнаружили, что чем более «беспорядочной» является внутренняя структура электродов суперконденсатора, тем лучше он работает.
«Беспорядок» оказался ключом к прорыву в области суперконденсаторов
© Ferra

Суперконденсаторы похожи на аккумуляторы, которые могут заряжаться очень быстро, что делает их идеальными для, например, электробусов, которые могут подзаряжаться во время остановок. Однако их способность накапливать энергию была ограничивающим фактором.

Новое исследование, опубликованное в журнале Science, опровергает давнее предположение о том, что размер пор является ключом к лучшим суперконденсаторам. Вместо этого команда из Кембриджа обнаружила, что более неупорядоченная, «беспорядочная» структура электродов позволяет аккумулировать больше энергии.

Используя технику, похожую на МРТ для батарей, исследователи смогли проанализировать внутреннюю структуру электродов и обнаружили корреляцию между беспорядочностью и запасом энергии. Чем более беспорядочным был материал, тем больше энергии он мог накопить.

Это открытие перевернуло представление о конструкции суперконденсаторов.