Беспрецедентный шаг: китайские компании раскрыли властям, как работают их алгоритмы

Китайский регулятор опубликовал список из 30 алгоритмов, которые компании используют для сбора информации о пользователях и продвижения контента или услуг. Такие алгоритмы не раскрываются техногигантами во всём мире, но в марте Китай ввёл правила, обязывающие компании раскрывать эти инструменты. Это было сделано официально из-за «опасений по поводу неправомерного использования данных».

Так, например, Taobao (принадлежит Alibaba) имеет алгоритм, который рекомендует продукты на основе истории просмотра и поиска пользователей.