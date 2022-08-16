Беспрецедентный шаг: китайские компании раскрыли властям, как работают их алгоритмы

Сегодня в 19:04
1 мин.
Беспрецедентный шаг: китайские компании раскрыли властям, как работают их алгоритмыИх обязали так сделать
Китайские технологические гиганты, в том числе Alibaba (AliExpress), Tencent (WeChat) и ByteDance (TikTok), предоставили государственному регулятору подробную информацию об алгоритмах, используемых в некоторых сервисах. Журналисты называют это беспрецедентным шагом.
Китайский регулятор опубликовал список из 30 алгоритмов, которые компании используют для сбора информации о пользователях и продвижения контента или услуг. Такие алгоритмы не раскрываются техногигантами во всём мире, но в марте Китай ввёл правила, обязывающие компании раскрывать эти инструменты. Это было сделано официально из-за «опасений по поводу неправомерного использования данных».
Так, например, Taobao (принадлежит Alibaba) имеет алгоритм, который рекомендует продукты на основе истории просмотра и поиска пользователей.