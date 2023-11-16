Беспроводная зарядка станет быстрее: принят новый стандарт

Беспроводная зарядка станет быстрее: принят новый стандартДавно пора
Консорциум Wireless Power Consortium (WPC) объявляет о скором появлении революционной технологии Qi2, более 100 устройств с которой поступят на прилавки магазинов до праздников. Технология Qi2 с инновационным «магнитным профилем питания» (MPP), разработанным с учетом пожеланий команды Apple MagSafe, гарантирует более быструю и эффективную зарядку за счет плавного совмещения катушек устройств и зарядных устройств.
Сертифицированные устройства Qi2 теперь могут заряжаться со скоростью 15 Вт, не уступая iPhone на зарядных устройствах MagSafe.
Попрощайтесь с путаницей в скоростях зарядки на разных платформах: будь то Android или iPhone. Такие гиганты, как Anker и Belkin, уже готовят к выпуску устройства, совместимые с Qi2.
Судя по всему, кстати, в OnePlus 12 вернётся такая востребованная функция, как беспроводная зарядка. OnePlus долгое время была крайне осторожной в вопросах интеграции беспроводной зарядки в свои устройства, мотивируя это тем, что технология слишком медленная.