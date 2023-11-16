Беспроводная зарядка станет быстрее: принят новый стандарт

Сертифицированные устройства Qi2 теперь могут заряжаться со скоростью 15 Вт, не уступая iPhone на зарядных устройствах MagSafe.

Попрощайтесь с путаницей в скоростях зарядки на разных платформах: будь то Android или iPhone. Такие гиганты, как Anker и Belkin, уже готовят к выпуску устройства, совместимые с Qi2.

Судя по всему, кстати, в OnePlus 12 вернётся такая востребованная функция, как беспроводная зарядка. OnePlus долгое время была крайне осторожной в вопросах интеграции беспроводной зарядки в свои устройства, мотивируя это тем, что технология слишком медленная.