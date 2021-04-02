Беспроводной интерфейс мозг-компьютер впервые испытали дома

О работе пишет Naked Science. Особенность беспроводного интерфейса учёных BrainGate в том, что он передаёт данные с той же скоростью, что и проводной аналог. Для интерфейса требуется внедрить электроды в череп. Само по себе устройство выглядит как маленькая коробка весом 43 грамма. В ней находится аккумулятор, модуль беспроводной связи и разъёмы для подключения имплантированных электродов.

Учёные испытали интерфейс на двух парализованных ниже шеи пациентах. Электроды в их черепах считывали сигналы с моторной коры, а компьютер затем переводил их в движение курсора.

Важно то, что испытания проводились в домашних условиях.