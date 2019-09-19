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Беспроводные наушники научили разблокировать смартфон и подтверждать платежи

Они идентифицируют человека по уникальной геометрии слухового прохода
Учёные из Университета Буффало взяли за основу беспроводные наушники и создали из них биометрический инструмент. Это значит, что наушники способны идентифицировать пользователя по уникальной геометрии ушного канала.

Прототип состоит из пары наушников-вкладышей и крошечного микрофона. Дело в том, что у каждого человека своя геометрия слухового прохода. То есть звук в нём распространяется по-разному. Если послать звуковой сигнал в слуховое отверстие и зафиксировать его же, только отражённый от стенок, можно получить уникальную биометрическую «подпись». Ориентируясь на неё, смартфон может, например, разблокировать экран или подтвердить платёж.

Устройство учёные уже проверили на 20 испытуемых. Сначала им дали прослушать короткие аудиозаписи в различных условиях (на улице, в торговом центре) и в различных позах (сидя, стоя). При получении наушниками ответного сигнала длительностью в секунду вероятность распознавания оказывалась равна 95%. Увеличение до трёх секунд улучшило результат до 97,5%.

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