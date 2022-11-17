Беспроводными наушниками Apple AirPods Pro научились заменять дорогостоящие слуховые аппараты

Оказалось, что устройство вполне может слуховые аппараты стоимость даже 10 000 долларов (более 600 000 рублей). А всё благодаря функции, при которой девайс позволяет слышать собеседника в шумной обстановке или если он говорит в другом конце помещения.

В рамках эксперимента специалисты предложили протестировать разные модели AirPods 21 людям с потерей слуха разной степени тяжести. Оказалось, что AirPods Pro показали себя на уровне премиальных слуховых аппаратов, если речь шла о шумной обстановке. В более тихих условиях они малость уступали специализированным устройствам из топ-сегмента.

Отметим, что в Соединённых Штатах новейшую модель AirPods Pro 2 можно купить всего за 249 долларов.