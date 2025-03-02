Бесшумный сверхзвуковой самолет NASA X-59 показали на свежих снимках

Опубликовано 02 марта 2025, 07:301 мин.
Бесшумный сверхзвуковой самолет NASA X-59 показали на свежих снимкахПроходит ключевые испытания
Сверхзвуковой самолет NASA X-59 прошел ключевые испытания, что еще на один шаг приближает его к первому полету. Самолет, построенный компанией Lockheed Martin, предназначен для преодоления звукового барьера без шума, который обычно возникает при сверхзвуковом полете.
© NASA/Carla Thomas
Недавно инженеры испытали электронику X-59 на заводе Skunk Works компании Lockheed Martin в Калифорнии. Они хотели убедиться, что датчики, радиостанции и навигационные системы самолета не будут мешать друг другу или другим самолетам. Результаты оказались успешными, что позволило устранить серьезное препятствие.
NASA также проверило, как системы X-59 могут повлиять на другие самолеты, например, на истребитель F-15D, который будет лететь позади X-59 для измерения ударных волн. Испытания подтвердили, что все работает так, как ожидалось.