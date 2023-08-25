11:07, 25 августа 2023
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Better.com уволила 900 сотрудников одним звонком в Zoom: ее акции упали на 93%Не лучшее время для выхода на биржу
Цифровой ипотечный кредитор Better.com, известный своими неоднозначными массовыми увольнениями сотрудников через Zoom в начале этого года, пережил тяжелый дебют на фондовом рынке. Акции компании упали на 93%, когда она вышла на биржу Nasdaq под тикером BETR.
© Ferra.ru / Kandinsky 2.2
Акции компании, которая начала торговаться после слияния с Aurora Acquisition Corp, к середине дня упали с более чем $16 за акцию до всего лишь $1,19. Неудачное время выхода на биржу совпадает с проблемами на рынке недвижимости в США, характеризующимися высокими ставками по ипотечным кредитам и дефицитом предложения.
Непростая история компании Better.com, включая череду увольнений и разногласий в руководстве, по-видимому, повлияла на доверие инвесторов.