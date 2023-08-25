Better.com уволила 900 сотрудников одним звонком в Zoom: ее акции упали на 93%

Акции компании, которая начала торговаться после слияния с Aurora Acquisition Corp, к середине дня упали с более чем $16 за акцию до всего лишь $1,19. Неудачное время выхода на биржу совпадает с проблемами на рынке недвижимости в США, характеризующимися высокими ставками по ипотечным кредитам и дефицитом предложения.

Непростая история компании Better.com, включая череду увольнений и разногласий в руководстве, по-видимому, повлияла на доверие инвесторов.