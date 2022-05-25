"Без ГМО не обойтись": ученые заявили о новом прорыве в редактировании генов

Система CRISPR является мощным инструментом, позволяющим ученым вносить изменения в конкретные гены живых организмов. Это открывает возможность для новых методов лечения целого ряда заболеваний, включая рак, диабет, генетические формы слепоты и болезни крови. Изменения также могут быть внесены для улучшения урожая или сельскохозяйственных животных, создания новых форм борьбы с вредителями и новых полезных видов микробов.

Некоторые разработки усовершенствовали CRISPR. Некоторые из них позволяли одновременно редактировать несколько разных генов, а другие версии вообще избегали разрезания ДНК, сосредоточившись на включении или выключении экспрессии генов по мере необходимости.

В новом исследовании ученые UMD объединили обе эти техники в один инструмент, который получил название CRISPR-Combo. Обычно одна нить направляющей РНК выполняет либо функции редактирования, либо функции активации, то есть она может выполнять только одно или другое. В данном исследовании команда возложила эти две функции на разные РНК - редактирование на обычную Cas9, а активацию на спейсерную сгРНК.

Команда говорит, что новая техника открывает широкие возможности для более эффективного редактирования сельскохозяйственных культур и других растений, наделяя их такими признаками, как устойчивость к гербицидам и улучшенное питание.