Без какой молекулы растения не реагируют на температуру

“Мы обнаружили, что без миРНК растения не будут расти, даже если мы повысим температуру, даже в присутствии гормонов роста”, - заявил соавтор исследования Мэн Чен.

Исследователи взяли Резуховидку, небольшое цветковое растение, и изучили мутантные формы с очень низким уровнем миРНК. Без миРНК мутантная Резуховидка не могла реагировать на изменение температуры ростом, как это должно было происходить. Затем они провели генетический эксперимент: смогут ли они восстановить способность чувствовать температуру, посредством “вклинивания” гена. У них вышло.

Команда ученых также собрала “полную картину” температурного ответа растений, которая включает в себя две основные части: молекулы, которые определяют температуру, и ауксин, гормон, который позволяет реагировать на то, что было определено, стимулируя рост растений.