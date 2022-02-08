Без какой техники не смогут жить россияне

Почти половина опрошенных (46%) россиян заявила, что не готова отказаться от стиральной машины, 44% — от смартфона, 42% — от интернета, четверть — от телевизора и 25% — от компьютера. Ещё 31% признался, что не стал бы расставаться с автомобилем.

Есть разница в предпочтениях женщин и мужчин. Первые чаще называли необходимым изобретением стиральную машину (60%), а вторые — автомобиль и интернет (45%). Конечно, наблюдается разница и по возрастам. Молодёжь 18-24 лет тоже чаще называла важным интернет и смартфон. А вот более половины россиян 60 лет и старше назвали стиральную машину самым необходимым предметом быта, 44% — телевизор и только 32% — смартфон.