Без петухов: учёные заставили кур перестать нести яйца с мужскими эмбрионами

14:17, 16 декабря 2022
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Без петухов: учёные заставили кур перестать нести яйца с мужскими эмбрионамиСейчас цыплят мужского пола просто убивают
Израильские учёные создали кур-несушек, которые производят только самок. Это может помочь положить конец ежегодной выбраковке около семи миллиардов цыплят мужского пола.
Фото: Unsplash
Сейчас птенцов мужского пола массово уничтожают, так как они не пригодны для производства мяса и не несут яиц. В нескольких европейских странах эта практика была запрещена, но в остальном мире всё остаётся по-прежнему. Поэтому команда Центра сельскохозяйственных исследований Volcani в Израиле использовала технологию редактирования генов для создания кур, которые производят на свет только самок.
За исключением этого животные «полностью идентичны курам, которые несут съедобные яйца и в настоящее время используются в сельском хозяйстве».