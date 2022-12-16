Без петухов: учёные заставили кур перестать нести яйца с мужскими эмбрионами

Сейчас птенцов мужского пола массово уничтожают, так как они не пригодны для производства мяса и не несут яиц. В нескольких европейских странах эта практика была запрещена, но в остальном мире всё остаётся по-прежнему. Поэтому команда Центра сельскохозяйственных исследований Volcani в Израиле использовала технологию редактирования генов для создания кур, которые производят на свет только самок.

За исключением этого животные «полностью идентичны курам, которые несут съедобные яйца и в настоящее время используются в сельском хозяйстве».