Без поддержки мышки, сканирование глаз: что известно об Apple VisionOS Beta 3

В обновлении также появились новые системные значки, значок «Нет Wi-Fi» и предупреждения о загрузке окружения во время звонков FaceTime. Примечательно, что Apple добавила опции доступности, позволяющие пользователям управлять Vision Pro с помощью альтернативных жестов.

Однако в обновлении указано, что поддержка мыши не будет доступна на старте.

Выпуск Vision Pro запланирован на 2024 год, что даст Apple время для доработки этих функций перед публичным запуском visionOS.