Без поддержки мышки, сканирование глаз: что известно об Apple VisionOS Beta 3

Без поддержки мышки, сканирование глаз: что известно об Apple VisionOS Beta 3ОС для очков дополненной реальности компании
Apple выпустила для разработчиков бета-версию visionOS 3, операционной системы для готовящегося к выпуску устройства дополненной реальности Apple Vision Pro. Что в нем обнаружилось нового?
Одной из ключевых особенностей обновления является Optic ID - технология, использующая сканирование радужной оболочки глаза для аутентификации пользователя, подобно Face ID и Touch ID. Система будет включать Optic ID, после определения, находится ли iPhone пользователя поблизости и разблокирован ли он. В случае, если сканирование не сработает, пользователь увидит виртуальную клавиатуру для ввода пароля.
В обновлении также появились новые системные значки, значок «Нет Wi-Fi» и предупреждения о загрузке окружения во время звонков FaceTime. Примечательно, что Apple добавила опции доступности, позволяющие пользователям управлять Vision Pro с помощью альтернативных жестов.
Однако в обновлении указано, что поддержка мыши не будет доступна на старте.
Выпуск Vision Pro запланирован на 2024 год, что даст Apple время для доработки этих функций перед публичным запуском visionOS.