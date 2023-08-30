Наука и технологии
13:00, 30 августа 2023
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Без поддержки мышки, сканирование глаз: что известно об Apple VisionOS Beta 3

ОС для очков дополненной реальности компании

Apple выпустила для разработчиков бета-версию visionOS 3, операционной системы для готовящегося к выпуску устройства дополненной реальности Apple Vision Pro. Что в нем обнаружилось нового?

Одной из ключевых особенностей обновления является Optic ID - технология, использующая сканирование радужной оболочки глаза для аутентификации пользователя, подобно Face ID и Touch ID. Система будет включать Optic ID, после определения, находится ли iPhone пользователя поблизости и разблокирован ли он. В случае, если сканирование не сработает, пользователь увидит виртуальную клавиатуру для ввода пароля.

© 9to5Mac / Apple

В обновлении также появились новые системные значки, значок «Нет Wi-Fi» и предупреждения о загрузке окружения во время звонков FaceTime. Примечательно, что Apple добавила опции доступности, позволяющие пользователям управлять Vision Pro с помощью альтернативных жестов.

Однако в обновлении указано, что поддержка мыши не будет доступна на старте.

Выпуск Vision Pro запланирован на 2024 год, что даст Apple время для доработки этих функций перед публичным запуском visionOS.

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