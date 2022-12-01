Без России: к концу года к 5G подключат 1 миллиард человек

Это все еще не показатели 4G, число абонентов которого в 2022 году достигнет примерно 5 миллиардов. Однако Ericsson прогнозирует, что пик роста 4G придется на конец года, а 5G придет на смену “правящему стандарту связи”.

Ericsson также видит тенденцию, возникающую в мире по мере распространения 5G: операторы взимают плату за более высокие скорости, и, вероятно, в ближайшее время ситуация не изменится. Ericsson утверждает, что среди операторов, предлагающих услуги 5G по всему миру, есть 25 процентов, которые взимают дополнительные деньги за использование 5G, при этом средняя надбавка к цене составляет около 40 процентов.