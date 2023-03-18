Без серьёзных операций: новый 3D-принтер может восстанавливать ткани организма изнутри

14:12, 18 марта 2023
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Без серьёзных операций: новый 3D-принтер может восстанавливать ткани организма изнутриЭто многообещающий инструмент
Учёные разработали 3D-биопринтер, который может «наращивать» органический материал непосредственно на органы или ткани с минимальной инвазивностью. Это поможет избежать серьёзных операций.
Фото: Gizmochina
Принтер F3DB оснащён манипулятором, который может собирать конструкции из живых клеток прямо на повреждённых внутренних органах или тканях. Устройство вводят в тело через рот или анус, а хирург направляет его к поражённому участку.
Учёные надеются, что когда-нибудь эта система может стать универсальным инструментом для минимально инвазивных операций.