Без серьёзных операций: новый 3D-принтер может восстанавливать ткани организма изнутри

Принтер F3DB оснащён манипулятором, который может собирать конструкции из живых клеток прямо на повреждённых внутренних органах или тканях. Устройство вводят в тело через рот или анус, а хирург направляет его к поражённому участку.

Учёные надеются, что когда-нибудь эта система может стать универсальным инструментом для минимально инвазивных операций.