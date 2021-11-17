Безопасно ли рожать в воде

Кратко об исследовании пишет Naked Science. Есть мнение, что водные роды могут облегчить боль, однако специалисты относятся к ним настороженно как к экспериментальной процедуре. Учёные хотели выяснить, могут ли дети рождаться под водой.

Из 35 060 женщин, чьи данные изучались, 17 530 рожали в воду. Остальные сделали это классическим методом. У всех женщин были здоровые одноплодные беременности. Исследователи учитывали различные факторы, которые могли бы повлиять на то, как роженица перенесёт появление ребёнка на свет.

Сообщается, что водные роды оказались либо безопаснее обычных, либо аналогичны им по большинству показателей, включая неонатальную смертность, госпитализацию матери или младенца в первые шесть недель. Отмечается, что роды в воде даже снижали риск кровотечений. При этом же водные роды повышали риск разрыва сосудов пуповины и послеродовой инфекции матки. Однако это не приводило к повышению частоты госпитализаций или смертей.