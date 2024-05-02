Безводная гидроэлектростанция: появился новый способ хранения энергии

Разработанная британской компанией RheEnergise, эта безводная гидросистема обладает значительными преимуществами. Благодаря отсутствию необходимости в массивных водохранилищах система может быть реализована в небольших резервуарах и на более низких высотах.

Перспективная технология получила поддержку британского правительства, которое финансирует строительство пилотного завода. Этот проект станет важнейшим шагом в демонстрации жизнеспособности и эффективности безводных гидроаккумуляторов в масштабах страны.

Благодаря возможности более широкого применения и снижению требований к инфраструктуре, безводные гидроаккумуляторы представляют собой перспективу для будущего хранения возобновляемой энергии.