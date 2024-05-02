Безводная гидроэлектростанция: появился новый способ хранения энергии

Опубликовано 02 мая 2024, 19:30
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Безводная гидроэлектростанция: появился новый способ хранения энергииИ это достаточно удобно
Новый метод хранения энергии, получивший название «безводное гидроаккумулирование», способен произвести революцию в области хранения возобновляемых источников энергии. В отличие от традиционных насосных гидроаккумуляторов (PHES), использующих водохранилища, в этой технологии используется сверхплотная жидкость, что позволяет использовать ее в местах, где традиционные PHES невозможны.
Разработанная британской компанией RheEnergise, эта безводная гидросистема обладает значительными преимуществами. Благодаря отсутствию необходимости в массивных водохранилищах система может быть реализована в небольших резервуарах и на более низких высотах.
Перспективная технология получила поддержку британского правительства, которое финансирует строительство пилотного завода. Этот проект станет важнейшим шагом в демонстрации жизнеспособности и эффективности безводных гидроаккумуляторов в масштабах страны.
Благодаря возможности более широкого применения и снижению требований к инфраструктуре, безводные гидроаккумуляторы представляют собой перспективу для будущего хранения возобновляемой энергии.