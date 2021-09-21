Библейский Содом могло уничтожить падение астероида

Учёные ранее узнали, что на территории Телль-эль-Хаммама первые поселения возникли ещё около 4300–3600 лет до нашей эры.

Исследователи изучали в Телль-эль-Хаммаме слои, относящихся ко второму тысячелетию до нашей эры. Там они нашли керамические черепки с оплавленными внешними поверхностями, пузырящиеся фрагменты сырцового кирпича, частично оплавленную кровельную черепицу. Помимо этого, были обнаружены обугленные куски деревянных балок, обугленное зерно и кости и т.д. Были видны и следы разрушения.

Учёные пришли к выводу, что около 3600 лет назад город внезапно покинули. То же самое произошло и с более чем сотней соседних поселений. Причём после этого они долго оставались необитаемыми. Исследователи отметили, что единственная правдоподобная причина появления подобных разрушений — это падение астероида. Это событие могло быть сопоставимо с масштабом Тунгусской катастрофы.

Учёные добавили, что описание этой катастрофы могло дойти до нас в виде библейского рассказа о разрушении Содома.