Bikerguard создала дворники для мотоциклетных шлемов. Нет, не шутка

Bikerguard можно контролировать через кнопку на руле. Есть как ручной режим, так и автоматические интервалы с частотой 1,5, 4 и 10 секунд. Лёгкий и съемный, прибор легко помещается в небольшой чехол для удобного хранения.

С классом водонепроницаемости IPX-6, Bikerguard обеспечивает, по словам пресс-службы, надежную работу при любых погодных условиях. Доступен со скидкой по цене $ 343 (обычно $ 430), включает трехлетнюю гарантию и дополнительный дворник.

Поехали.