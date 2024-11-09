Bikerguard создала дворники для мотоциклетных шлемов. Нет, не шутка

Опубликовано 09 ноября 2024, 18:351 мин.
Bikerguard создала дворники для мотоциклетных шлемов. Нет, не шуткаПрокатимся под дождем
Новый дворник для шлемов от компании Bikerguard решает проблему ухудшенной видимости мотоциклистов в дождливую погоду. По крайней мере в этом нас пытается убедить компания. Это миниатюрное устройство оснащено электрическим мотором и подходит к большинству шлемов.
© Bikerguard
Bikerguard можно контролировать через кнопку на руле. Есть как ручной режим, так и автоматические интервалы с частотой 1,5, 4 и 10 секунд. Лёгкий и съемный, прибор легко помещается в небольшой чехол для удобного хранения.
С классом водонепроницаемости IPX-6, Bikerguard обеспечивает, по словам пресс-службы, надежную работу при любых погодных условиях. Доступен со скидкой по цене $ 343 (обычно $ 430), включает трехлетнюю гарантию и дополнительный дворник.
Поехали.