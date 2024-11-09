Наука и технологии
Опубликовано 09 ноября 2024, 18:35
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Bikerguard создала дворники для мотоциклетных шлемов. Нет, не шутка

Прокатимся под дождем
Новый дворник для шлемов от компании Bikerguard решает проблему ухудшенной видимости мотоциклистов в дождливую погоду. По крайней мере в этом нас пытается убедить компания. Это миниатюрное устройство оснащено электрическим мотором и подходит к большинству шлемов.
Bikerguard создала дворники для мотоциклетных шлемов. Нет, не шутка

© Bikerguard

Bikerguard можно контролировать через кнопку на руле. Есть как ручной режим, так и автоматические интервалы с частотой 1,5, 4 и 10 секунд. Лёгкий и съемный, прибор легко помещается в небольшой чехол для удобного хранения.

С классом водонепроницаемости IPX-6, Bikerguard обеспечивает, по словам пресс-службы, надежную работу при любых погодных условиях. Доступен со скидкой по цене $ 343 (обычно $ 430), включает трехлетнюю гарантию и дополнительный дворник.

Поехали.

Источник:New Atlas
Автор:Максим Многословный
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#шлем
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