Билайн бесплатно раздаёт детские «умные» часы своим клиентам

Акция называется «Часы для первоклассника». В ней могут участвовать родители школьников 2012-2015 года рождения. «Умные» часы в подарок уже будут идти в комплекте с пакетами минут, интернетом и СМС. Услуги будут обновляться автоматически раз в месяц без дополнительных затрат на связь. Сами часы позволят контролировать ребёнка: они даже имеют встроенную камеру.

Чтобы поучаствовать в акции, нужно позвонить со своего номера Билайн по номеру 060605 и оформить заказ по ссылке из СМС-сообщения. Подарок доступен для всех действующих клиентов оператора с тарифными планами «Семья», «Близкие люди» и «Близкие люди+» с домашним регионом город Москва и Московская область. На номере должен быть положительный баланс. После оформления заказа пользователь может забрать подарок в ближайшем офисе продаж Билайн.