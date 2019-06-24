«Билайн» и Mail.ru Group решили больше не портить жизнь пользователям

Mail.ru Group написала в свой группе «ВКонтакте», что компаниям удалось найти компромисс по спорным вопросам. «Билайн» добавил, что доступ абонентов к сервисам Mail.ru Group (к которым относится и vk.com) открыт в полном объёме.

Напомним, конфликт между компаниями произошёл в начале июня. Пользователи «ВКонтакте» заметили проблемы с воспроизведением музыки в приложении. Как стало известно позже, снижение скорости доступа было вызвано отключением прямого канала связи между Mail.ru Group и оператором связи. Причиной этому стало одностороннее решение «Билайна» повысить тарифы на SMS-биллинг для сервисов интернет-холдинга.

Чуть позже Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России запросила у компаний разъяснения по поводу конфликта.