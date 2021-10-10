Билайн начал подготовку к крупным изменениям

Об этом издание РБК узнало от нескольких источников на телекоммуникационном и рекламном рынках. Они заявили, что Билайн покажет новый логотип 14 октября. Помимо изменения дизайна оператор сотовой связи обновит и тарифы. Кроме того, он объявит об изменениях в каналах продаж.

Сам «Вымпелком» (владелец бренда Билайн) пока информацию никак не комментирует.

Напомним, до ребрендинга в 2005 году Билайн был известен по логотипу с белыми буквами на синем фоне и с пчелой между слогами «би» и «лайн». Тогда изменения дизайна оператора понравились абонентам, судя по опросам.