Билайн начал подготовку к крупным изменениям

Наука и технологии
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Билайн начал подготовку к крупным изменениямПоменяются и тарифы, и визуальный стиль
Стало известно, что Билайн готовится к ребрендингу. Это будет первое такое масштабное обновление с 2005 года.
Об этом издание РБК узнало от нескольких источников на телекоммуникационном и рекламном рынках. Они заявили, что Билайн покажет новый логотип 14 октября. Помимо изменения дизайна оператор сотовой связи обновит и тарифы. Кроме того, он объявит об изменениях в каналах продаж.
Сам «Вымпелком» (владелец бренда Билайн) пока информацию никак не комментирует.
Напомним, до ребрендинга в 2005 году Билайн был известен по логотипу с белыми буквами на синем фоне и с пчелой между слогами «би» и «лайн». Тогда изменения дизайна оператора понравились абонентам, судя по опросам.