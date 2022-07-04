Билайн начал предлагать абонентам передавать их данные «Пятёрочке»

Нововведение заметил «Коммерсант». Персональные данные абонентов предлагается передавать Альфа-банку, «АльфаСтрахованию» и некоторым юрлицам X5 Group («Перекрёсток», «Пятёрочка», «Карусель»).

Речь идёт о следующих данных: паспортных, адреса электронной почты, номера телефона, ИНН, сведений об оборудовании и его местонахождении при получении услуг связи, информации об их оплате, а также идентификаторах: IMEI, IP-адреса, MAC-адреса и cookie id. Утверждается, что обработка данных осуществляется для «улучшения клиентского опыта, качества обслуживания, предоставления услуг, а также персонифицированных предложений оператора и партнёров» с помощью обзвона и отправки СМС.

В Билайне говорят, что всё происходит в рамках закона. Клиент всегда может отказаться давать своё согласие на использование данных.