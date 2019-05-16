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«Билайн» назвал сроки запуска 5G в Москве

К осени скорость мобильного интернета в столице увеличится в три раза
Оператор сотовой связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») рассказал, когда в Москве будет введена в эксплуатацию новая 5G-сеть связи.

Это случится уже в 2020 году. Модернизация мобильных сетей «Билайн» в столице началась ещё в 2018. Уже к сентябрю текущего года компания надеется завершить первую фазу проекта по модернизации. В её рамках будут обновлены сети связи во всех районах Москвы, что повысит скорость мобильного интернета в три раза.

Вторая фаза проекта подразумевает доработку сети и подготовку инфраструктуры для внедрения 5G-связи. Данный этап завершится в 2020 году.

Сообщается, что для реализации первой фазы «Билайн» инвестировал 5 миллиардов рублей. Вторая фаза, вероятно, потребует таких же денег.

В пресс-релизе компании сказано, что в течение пяти лет количество базовых станций в Москве вырастет на 60%. Оборудование для модернизации «Билайну» будет поставлять Huawei.

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