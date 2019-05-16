«Билайн» назвал сроки запуска 5G в Москве

Это случится уже в 2020 году. Модернизация мобильных сетей «Билайн» в столице началась ещё в 2018. Уже к сентябрю текущего года компания надеется завершить первую фазу проекта по модернизации. В её рамках будут обновлены сети связи во всех районах Москвы, что повысит скорость мобильного интернета в три раза.

Вторая фаза проекта подразумевает доработку сети и подготовку инфраструктуры для внедрения 5G-связи. Данный этап завершится в 2020 году.

Сообщается, что для реализации первой фазы «Билайн» инвестировал 5 миллиардов рублей. Вторая фаза, вероятно, потребует таких же денег.

В пресс-релизе компании сказано, что в течение пяти лет количество базовых станций в Москве вырастет на 60%. Оборудование для модернизации «Билайну» будет поставлять Huawei.