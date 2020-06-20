Билайн обновил самый дешёвый тариф с абонплатой

По словам автора материала, прежние «Первые гиги» для Москвы доработали в лучшую сторону. Тариф подорожал, но и предлагает теперь другие условия. Повышение абонплаты по факту составило 80 рублей — с 420 до 500 рублей в месяц (ранее тарификация шла суточная). Увеличился пакет минут — с 400 до 600. При этом звонки на все местные и номера Билайн России расходуют пакет минут. Что касается интернета, то тут наоборот пакет сократили с 10 ГБ до 6 ГБ. Также сделали безлимит на мессенджеры WhatsApp, Viber, ICQ, Skype, Google Hangouts, Snapchat, KaKaoTalk и WeChat, он распространяется и на голосовые, и на видеозвонки. Межгород на других операторов стал стоить меньше — 3 рубля за минуту вместо 5. Стоимость SMS стала единой — 3 рубля.

В целом, автор материала заключает, что стоимость 500 рублей в месяц на московском рынке выглядит нормальной. У конкурентов, впрочем, можно найти и предложения интереснее, но Билайн исправил свою ошибку: ранее в качестве самого дешёвого тарифа с абонплатой выступало предложение за 700 рублей в месяц.