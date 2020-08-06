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Билайн перестанет навязывать абонентам подписки
Подписки — это частый повод для жалоб клиентов
Новый гендиректор «ВымпелКома» (Билайн) рассказал, что оператор сотовой связи перестанет навязывать абонентам подписки и другие услуги. Компания может потерять деньги на этом, но решила выбрать путь доверительных отношений с клиентами.
Гендиректор сообщил, что компания отказалась от «токсичного контента» — навязанных услуг. «Считаю, что даже если это какие-то потери выручки, строить отношения с клиентом таким образом — это ни в какие ворота не лезет», — отметил он.
Пресс-секретарь «ВымпелКома» пояснила, что компания ввела более жёсткую систему подтверждения подписок. Теперь для подключения стороннего сервиса клиенту нужно будет ввести номер своего телефона, пройти процедуру верификации и ввести подтверждающий код из СМС-сообщения. В следующем СМС пользователю придёт чек о покупке.