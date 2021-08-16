Билайн пообещал скидки на новый смартфон и связь за сдачу старых устройств

Наука и технологии
Сегодня в 13:03
Билайн пообещал скидки на новый смартфон и связь за сдачу старых устройствДо 19 сентября
Билайн объявил о новой акции. В салонах оператора теперь можно сдать свой старый телефон, смартфон, планшет или роутер и получить скидку при покупке нового смартфона и услуг связи.
Билайн уточнил, что акция проводится в собственных офисах продаж и обслуживания и интернет-магазине «Билайн» на условиях самовывоза.
По трейд-ин можно купить разные смартфоны. Например, недорогие Samsung Galaxy A32 и Xiaomi Redmi 9A, а также флагманы Samsung Galaxy S21 и S21 Ultra. Полный список смартфонов, участвующих в акции, можно посмотреть на сайте.
Билайн пишет, что сдать можно любое бывшее в употреблении устройство низкого качества. Акция проводится с 11 августа 2021 года по 19 сентября 2021 года.