Билайн пообещал скидки на новый смартфон и связь за сдачу старых устройств

Билайн уточнил, что акция проводится в собственных офисах продаж и обслуживания и интернет-магазине «Билайн» на условиях самовывоза.

По трейд-ин можно купить разные смартфоны. Например, недорогие Samsung Galaxy A32 и Xiaomi Redmi 9A, а также флагманы Samsung Galaxy S21 и S21 Ultra. Полный список смартфонов, участвующих в акции, можно посмотреть на сайте.

Билайн пишет, что сдать можно любое бывшее в употреблении устройство низкого качества. Акция проводится с 11 августа 2021 года по 19 сентября 2021 года.