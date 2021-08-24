Билайн предложил детские умные часы за 1 рубль при оплате услуг связи

В акции участвует модель Elari Kidphone 4G. Чтобы не заплатить за само устройство больше рубля, нужно подключить опцию «5499 бонусных рублей на связь». Эти деньги пойдут на абонентскую платы по тарифу пользователя.

Билайн рассказал, что часы Elari Kidphone 4G могут отслеживать местоположение ребёнка, с их помощью можно совершать видеозвонки, имеются камера, MP3-плеер, датчик снятия с руки и кнопка SOS. Устройство также защищено от воды и пыли.

Акция проводится с 17 августа по 31 декабря 2021 года на территории Москвы и Московской области, в офисах продаж и обслуживания и в интернет-магазине Билайн. Она доступна для абонентов Билайн (новых тоже), обслуживающиеся по тарифам «Близкие люди 3», «Близкие люди 3+», «Близкие люди 4», «Близкие люди 4+», «На максимум!», «На максимум!+».