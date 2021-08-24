Наука и технологии
Сегодня в 11:48

Билайн предложил детские умные часы за 1 рубль при оплате услуг связи

Даже с учётом оплаты связи это выгодно
Билайн запустил в Москве акцию, в рамках которой детские умные часы с голосовым помощником Алиса предлагают купить всего за один рубль. Правда, нужно будет оплатить пакет услуг связи.
Билайн предложил детские умные часы за 1 рубль при оплате услуг связи

В акции участвует модель Elari Kidphone 4G. Чтобы не заплатить за само устройство больше рубля, нужно подключить опцию «5499 бонусных рублей на связь». Эти деньги пойдут на абонентскую платы по тарифу пользователя.

Билайн рассказал, что часы Elari Kidphone 4G могут отслеживать местоположение ребёнка, с их помощью можно совершать видеозвонки, имеются камера, MP3-плеер, датчик снятия с руки и кнопка SOS. Устройство также защищено от воды и пыли.

Акция проводится с 17 августа по 31 декабря 2021 года на территории Москвы и Московской области, в офисах продаж и обслуживания и в интернет-магазине Билайн. Она доступна для абонентов Билайн (новых тоже), обслуживающиеся по тарифам «Близкие люди 3», «Близкие люди 3+», «Близкие люди 4», «Близкие люди 4+», «На максимум!», «На максимум!+».