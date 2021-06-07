Как следует из пресс-релиза компании, пользователи Билайна могут подключить любое количество подписок из указанных выше. Например в VIP Play есть кино, сериалы, документалки, а также каналы семейства Viasat. Подписка «Фильмы ivi» включает также кино в 4K. Подписка KIDS — это специальное предложение для детей и их родителей.

Сообщается, что акция доступна как для новых, так и для действующих пользователей Домашнего интернета и «Билайн ТВ», а также для клиентов тарифов «Близкие люди+», которые ранее не пользовались акциями с бесплатным промопериодом или не подключены на платный доступ (кроме абонентов с IPTV).

Акция продлится до 31 июля 2021 года. Подробнее о ней можно почитать по этой ссылке.