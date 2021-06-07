Наука и технологии
Сегодня в 14:49
Билайн предложил два месяца бесплатного просмотра онлайн-фильмов своим клиентамДоступны четыре кинотеатра
Билайн запустил новую акцию, в рамках которой клиенты получат два месяца бесплатного доступа к онлайн-кинотеатрам VIP Play, «Фильмы ivi», more.tv и KIDS в сервисе «Билайн ТВ». Можно посмотреть более 30 тысяч российских и зарубежных фильмов.
Как следует из пресс-релиза компании, пользователи Билайна могут подключить любое количество подписок из указанных выше. Например в VIP Play есть кино, сериалы, документалки, а также каналы семейства Viasat. Подписка «Фильмы ivi» включает также кино в 4K. Подписка KIDS — это специальное предложение для детей и их родителей.
Сообщается, что акция доступна как для новых, так и для действующих пользователей Домашнего интернета и «Билайн ТВ», а также для клиентов тарифов «Близкие люди+», которые ранее не пользовались акциями с бесплатным промопериодом или не подключены на платный доступ (кроме абонентов с IPTV).
Акция продлится до 31 июля 2021 года. Подробнее о ней можно почитать по этой ссылке.