Билайн предложил скидку 60% на тариф с возможностью выбора ГБ и минут

Скидка распространяется на тариф-конструктор «Твоё решение». Он позволяет самостоятельно выбрать количество минут и гигабайтов. На любые комбинации будет работать скидка 60%. Так тариф с 35 ГБ и 600 минутами будет стоить 240 рублей вместо 600.

Акция «Твоё новогоднее решение» будет действовать с 3 декабря 2021 года по 31 января 2022 года при приобретении SIM-карты с тарифом «Твоё решение». Акционная стоимость тарифа сохранится на 12 месяцев. Скидка на абонентскую плату появится в мобильном приложении «билайн» в разделе «Для вас» в течение суток с момента активации SIM. Предложение со скидкой будет доступно в мобильном приложении 14 суток со дня активации симки.

Скидка действует на дополнительные опции, подключённые к тарифу, и оплату иных услуг связи. Зато при изменении объёмов минут и ГБ, дополнительных опций скидка сохранится.