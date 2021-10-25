Билайн предложил запретить в России бытовые усилители сотовой связи

От Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций потребовали рассмотреть возможность разработки нормативно-правовых актов, запрещающих использование в России репитеров. Сейчас, впрочем, использовать эти устройства и так запрещено всем, кроме операторов и уполномоченных организаций. Но решение соблюдается не всеми.

В Минцифры уже ответили, что отчасти согласны с «Вымпелком». В «МегаФоне» сказали, что с проблемой репитеров сталкиваются все операторы. В Москве ежегодно количество таких устройств увеличивается в два раза. Они создают помехи, ухудшают связь или могут вовсе её отключить. Радиус действия репитера может составлять несколько километров.

Стоит пояснить, что эти устройства обычно устанавливаются на дачах, в квартирах, офисах для усиления сигнала.