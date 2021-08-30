Билайн приготовился убрать для подключения свой самый выгодный тариф

Вильянов сообщил, что тариф уже исчез из числа доступных к подключению в Санкт-Петербурге. В других регионах «Связь Z» запрятан на сайтах очень глубоко.

Блогер отметил, что данный тариф, очевидно, не выгоден оператору. В своё время его запустили для приостановки «катастрофического бегства абонентов».

«Связь Z» позволял покупать пакеты гигабайтов, минут и СМС и расходовать их столько, сколько получится, а не в течение месяца. В тарифе также были безлимитный доступ к соцсетям и мессенджерам, возможность раздавать интернет и безлимитные звонки на номера Билайн. Все опции оплачивались посуточно.

Вильянов предположил, что у сотовых операторов стали расти доходы, поэтому Билайн решил избавиться от тарифа.