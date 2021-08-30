Билайн приготовился убрать для подключения свой самый выгодный тариф

Наука и технологии
Сегодня в 18:13
Билайн приготовился убрать для подключения свой самый выгодный тарифЭто может аукнуться оператору
Блогер Сергей Вильянов рассказал, что Билайн начал без лишнего шума избавляться от тарифа «Связь Z». Этот тариф действительно был очень выгодным, и его закрытие расстроило многих.
Вильянов сообщил, что тариф уже исчез из числа доступных к подключению в Санкт-Петербурге. В других регионах «Связь Z» запрятан на сайтах очень глубоко.
Блогер отметил, что данный тариф, очевидно, не выгоден оператору. В своё время его запустили для приостановки «катастрофического бегства абонентов».
«Связь Z» позволял покупать пакеты гигабайтов, минут и СМС и расходовать их столько, сколько получится, а не в течение месяца. В тарифе также были безлимитный доступ к соцсетям и мессенджерам, возможность раздавать интернет и безлимитные звонки на номера Билайн. Все опции оплачивались посуточно.
Вильянов предположил, что у сотовых операторов стали расти доходы, поэтому Билайн решил избавиться от тарифа.